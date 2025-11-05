Німеччина

Екс-зірка Баварії, який зараз виступає за Галатасарай, натякнув на можливе повернення до свого рідного клубу Шальке 04.

Лерой Сане, який лише влітку залишив мюнхенську Баварію та приєднався до Галатасарая, вже розмірковує про майбутнє та не виключає емоційного повернення до Німеччини. ​У розмові зі ЗМІ 29-річний вінгер зізнався, що розглядає варіант із поверненням до свого рідного клубу – Шальке 04 аби "гарно" завершити кар'єру.

​Саме в Шальке Сане зробив собі ім'я та пройшов шлях від академії до першої команди, перш ніж перейти до Манчестер Сіті у 2016 році. ​

"Я думаю, що, можливо, зіграти за Шальке ще раз наприкінці кар'єри було б захоплююче", – цитує Сане видання Sky Sport.

​Він визнав, що відкритий до всього і що це була б гарна історія. Сане додав, що нещодавно обговорював це зі своїм колишнім партнером по Баварії Леоном Горецкою, який також є вихованцем Шальке. ​

"У мене був чудовий час там. Грати на арені завжди було дуже весело – це був мій перший крок у професійному футболі", – зазначив Сане. ​

Водночас вінгер підкреслив, що це повернення навряд чи відбудеться найближчим часом, оскільки він має намір пограти ще не один рік.