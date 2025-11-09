Німеччина

Відбувся ще один матч німецької першості.

У матчі десятого туру німецької Бундесліги Штутгарт на своєму полі здобув напружену перемогу над Аугсбургом із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині зусиллями Фабіана Рідера, а десять хвилин потому цифри на табло зрівняв Максимільян Міттельштедт.

Потім на 26 хвилині Аугсбург знову вийшов вперед завдяки голу Ан-Ноа Массенго, але наприкінці першого тайму рахунок зрівняв Деніз Ундав.

На 80 хвилині Ундав оформив дубль, забезпечивши перемогу "швабам".

Після десяти турів Штутгарт набрав 21 очко і посідає четверте місце у Бундеслізі, а в Аугсбурга сім балів та 15 позиція.

Штутгарт — Аугсбург 3:2

Голи: Міттельштедт, 17 (пен), Ундав, 39, 80 - Рідер, 8, Массенго, 26.

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон (Вагноман, 90), Єльч, Загаду, Міттельштедт — Каразор (Нарті, 74), Штіллер — Буанані (Томаш, 67), Ель-Ханнус, Левелінг — Ундав (Андрес, 90).

Аугсбург: Дамен — Банкс (Гоувелееув, 62), Матсіма, Шлоттербек — Фелльхауер, Массенго, Реджбечай (Вольф, 84), Яннуліс — Каде (Комур, 82), Рідер (Саад, 82), Клод-Моріс (Ессенде, 62).

Попередження: Ассіньйон, Нарті — Шлоттербек, Матсіма, Яннуліс.