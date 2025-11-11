Німеччина

22-річний півзахисник Баварії робить крок до повноцінного повернення на поле та продовжує індивідуальну реабілітацію.

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала зробив помітний прогрес у процесі відновлення після серйозної травми.

Футболіст провів індивідуальне тренування під наглядом реабілітаційного тренера Саймона Мартінелло, під час якого вперше після тривалої паузи працював із м’ячем.

Останні кілька сезонів молодий талант регулярно зіштовхувався з проблемами зі здоров’ям.

У фіналі клубного чемпіонату світу проти ПСЖ він отримав перелом малогомілкової кістки та вивих щиколотки після зіткнення з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою, що змусило його пройти довготривалу реабілітацію.

Раніше спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд зазначив, що процес відновлення йде позитивно, але форсувати його не будуть.