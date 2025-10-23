Німеччина

Півзахисник уперше вийшов на поле після важкої травми, отриманої на Клубному чемпіонаті світу.

Чудові новини для мюнхенської Баварії: ключовий атакуючий півзахисник Джамал Мусіала зробив важливий крок на шляху до відновлення.

У четвер 22-річний гравець уперше вийшов на тренувальний газон після серйозної травми. ​Мусіала отримав перелом малогомілкової кістки лівої ноги 5 липня під час матчу Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ. Відтоді він проходив тривалий процес реабілітації.

​Як повідомляють Kicker, його повернення на поле поки що обмежується легкими біговими вправами та роботою з координаційною драбиною. Це індивідуальна сесія, далека від повноцінних тренувань з командою.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд зазначив, що процес відновлення йде позитивно, але форсувати його не будуть.

Мусіала сподівається повернутися до офіційних матчів у грудні, щоб допомогти команді перед зимовою перервою.