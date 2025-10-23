Півзахисник уперше вийшов на поле після важкої травми, отриманої на Клубному чемпіонаті світу.
Джамал Мусіала, Getty Images
23 жовтня 2025, 15:45
Чудові новини для мюнхенської Баварії: ключовий атакуючий півзахисник Джамал Мусіала зробив важливий крок на шляху до відновлення.
У четвер 22-річний гравець уперше вийшов на тренувальний газон після серйозної травми. Мусіала отримав перелом малогомілкової кістки лівої ноги 5 липня під час матчу Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ. Відтоді він проходив тривалий процес реабілітації.
Як повідомляють Kicker, його повернення на поле поки що обмежується легкими біговими вправами та роботою з координаційною драбиною. Це індивідуальна сесія, далека від повноцінних тренувань з командою.
Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд зазначив, що процес відновлення йде позитивно, але форсувати його не будуть.
Мусіала сподівається повернутися до офіційних матчів у грудні, щоб допомогти команді перед зимовою перервою.