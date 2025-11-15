Німеччина

Німець може піти з Баварії безкоштовно.

Туринський Ювентус та англійський Ліверпуль слідкують за ситуацією навколо вінгера мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі. Про це повідомляє Yahoo!Sports.

За інформацією джерела, "ротен" ще не вступав у переговори щодо продовження контракту з 30-річним німцем, трудова угода якого завершується після поточного сезону.

Зазначається, що цим хочуть скористатися Ювентус та Ліверпуль, щоб підписати Гнабрі наступного літа на правах вільного агента.

Цього сезону Серж Гнабрі відіграв за Баварію 15 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.