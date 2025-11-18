Німеччина

Наставник працює з першою командою від четвертого туру цього сезону, отримавши повноцінний контракт.

Боруссія Менхенгладбах офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером Ойгеном Полянські до 2028 року.

39-річний фахівець очолив першу команду з четвертого туру поточного сезону на тимчасовій основі, а тепер німецький клуб та тренер домовилися про довгострокове продовження співпраці.

Поланскі подякував керівництву за довіру та підкреслив, що робота в рідному клубі для нього має особливе значення.

"Я ніколи не приховував, наскільки важливою для мене є ця місія у моєму рідному клубі. Бути головним тренером Боруссії — це велика радість і гордість. Довіра керівників — чудовий стимул і підтвердження роботи всього нашого штабу", — зазначив наставник.

Ойген Полянські є вихованцем Боруссії Менхенгладбах: він пройшов академію клубу, згодом став гравцем Бундесліги, а з 2018 року працює тренером у структурі команди.