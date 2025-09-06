Іспанія

Швед гратиме за Барсу.

Барселона найближчим часом зареєструє шведського вінгера Руні Бардагжі. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Ла Ліга схвалила реєстрацію 19-річного вінгера як гравця основної команди. Офіційного оголошення ще не було, але клуб вже повідомив про це рішення.

Таким чином, шведський футболіст може бути включений до заявки на матч проти Валенсії в 4-му турі Ла Ліги, який відбудеться 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що Барселона розірвала контракт з Ромеу.