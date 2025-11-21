Німеччина

У німецького голкіпера виникли проблеми зі здоров'ям.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр може пропустити найближчий матч своєї команди через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 39-річний німець пропустив останні тренування команди Венсана Компані через інфекцію шлунка.

Також наголошується, що керівництво Баварії сподівається, що Мануель встигне відновитися до найближчого матчу Бундесліги.

Нинішнього сезону Ноєр провів 19 матчів, з яких сім на нуль при 16 пропущених м'ячах.

У найближчому матчі Баварія зустрінеться з Фрайбургом — гра запланована на суботу, 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що Свен Ульрайх завершить кар’єру після поточного сезону.