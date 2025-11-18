Німеччина

Кадрова ситуація у складі німецького гранду.

Захисники мюнхенської Баварії Хірокі Іто та Альфонсо Девіс відновилися після травм, повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти повернулися до тренувань у загальній групі команди Венсана Компані під час міжнародної перерви та будуть готові до наступного матчу.

У той же час півзахисник Джамал Мусіала продовжує відновлення після перелому малогомілкової кістки за індивідуальною програмою.

У нинішньому сезоні Іто та Девіс на полі не з'являлися, тоді як на рахунку Мусіали чотири матчі та три забиті м'ячі.

Після десяти турів Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Лейпциг на шість очок. Свій наступний матч мюнхенці проведуть проти Фрайбурга — гра відбудеться 22 листопада о 16:30.