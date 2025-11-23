Німеччина

Французький центрбек розглядає мадридський клуб як пріоритетний варіант.

Мюнхенська Баварія активізувала зусилля щодо продовження контракту з центральним захисником Дайо Упамекано, проте сам футболіст, за інформацією джерела, віддає перевагу переходу до мадридського Реала.

27-річний оборонець розглядає іспанський гранд як найкращий варіант для продовження своєї кар’єри, попри бажання мюнхенців залишити його у складі.

Крім Реала, інтерес до Упамекано проявляють також англійський Ліверпуль і французький ПСЖ.

У поточному сезоні француз провів 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його чинний контракт з Баварією діє до літа 2026 року.