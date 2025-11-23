Французький центрбек розглядає мадридський клуб як пріоритетний варіант.
Компані не відпускає Упамекано, getty images
23 листопада 2025, 16:26
Мюнхенська Баварія активізувала зусилля щодо продовження контракту з центральним захисником Дайо Упамекано, проте сам футболіст, за інформацією джерела, віддає перевагу переходу до мадридського Реала.
27-річний оборонець розглядає іспанський гранд як найкращий варіант для продовження своєї кар’єри, попри бажання мюнхенців залишити його у складі.
Крім Реала, інтерес до Упамекано проявляють також англійський Ліверпуль і французький ПСЖ.
У поточному сезоні француз провів 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його чинний контракт з Баварією діє до літа 2026 року.