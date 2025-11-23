Німеччина

Форвард отримав три матчі бана за фол, який призвів до травми Хакімі.

Мюнхенська Баварія готується подати апеляцію на рішення УЄФА про триматчеву дискваліфікацію нападника Луїса Діаса у Лізі чемпіонів, назвавши покарання дуже суворим — Sky Sport.

Колумбійський форвард отримав червону картку після підкату проти захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі у виїзному матчі, в якому Баварія перемогла 2:1, а сам Діас до вилучення встиг оформити дубль.

Внаслідок фолу Хакімі отримав розтягнення щиколотки і досі відновлюється від травми.

Триматчеве відсторонення стало серйозним ударом для німецького гранда, оскільки Діас тепер пропустить, ключовий матч Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Ми запросили письмове обґрунтування вердикту від УЄФА, щоб подати апеляцію. Подивимося, чи вдасться нам зменшити термін бану, — заявив генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дреезен.

"Ми припускали, що це буде лише один матч, після первинного листа від УЄФА. Тож триматчевий бан здивував нас так само, як і всіх інших, ми зовсім не очікували цього" — наголосив він.

Спортивний директор Макс Еберль додав, що навіть скорочення дискваліфікації до двох матчів було б фантастикою, оскільки три матчі, на його думку, є дуже суворим покаранням.

При цьому керівники клубу реалістично оцінюють шанси на успіх апеляції.