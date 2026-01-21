Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Карабах здобув драматичну перемогу над Айнтрахтом Франкфурт у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів — 3:2.

Переможний м’яч на 90+4-й хвилині забив Бахлул Мустафазаде після стандарту. Дубль у складі Карабаха оформив Камілло Дуран, а на 84-й хвилині на поле вийшов українець Олексій Кащук.

Ця поразка позбавила Айнтрахт шансів на вихід у плей-оф, тоді як Карабах зберіг інтригу в боротьбі за 1/8 фіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карабах — Айнтрахт Франкфурт у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Карабах - Айнтрахт Франкфурт 3:2

Голи: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 - Узун, 11, Шаїбі, 78 (пен)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде (Кащук, 84), Монт'єль (Аддай, 84), Зубір — Дуран (Курбанлі, 90)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Теат, Кох, Коллінз (Гойлунн, 85) — Браун, Ларссон (Стафф, 85), Скірі, Крістенсен — Кнауфф (Баоя, 79), Узун (Шаїбі, 71), Доан (Гетце, 71)

Попередження: Дуран — Крістенсен, Стафф