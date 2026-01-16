Німеччина

Команди тричі виходили вперед по ходу гри, а пізній м’яч Ансгара Кнауффа врятував Айнтрахт від поразки у Бремені.

Матч 18-го туру німецької Бундесліги між Вердером та Айнтрахтом Франкфурт перетворився на справжній трилер і завершився результативною нічиєю — 3:3. Господарі були за крок від перемоги, однак пропустили вирішальний гол уже в компенсований час.

Айнтрахт шокував Вердер швидким м’ячем: уже на 1-й хвилині Арно Калімуендо ефектним ударом відкрив рахунок. Бременці швидко прийшли до тями й зрівняли на 29-й хвилині — Джастін Нжинмах реалізував вихід сам на сам після передачі Сугавари. До перерви рахунок більше не змінився.

У другому таймі гості знову вийшли вперед завдяки голу Ннамді Коллінза на 56-й хвилині. Проте Вердер видав потужний відрізок наприкінці зустрічі: спочатку Єнс Стаге зрівняв рахунок ударом головою на 78-й хвилині, а вже за три хвилини Йован Мілошевич після швидкої атаки зробив 3:2 на користь господарів.

Здавалося, що Вердер утримає перемогу, але на 90+5-й хвилині Айнтрахт урятувався — Ансгар Кнауфф замкнув простріл з флангу. Після перегляду VAR гол був зарахований, що позбавило бременців омріяних трьох очок і залишило обидві команди з відчуттям незадоволеності результатом.

Вердер — Айнтрахт Франкфурт 3:3

Голи: Нжинмах, 29, Стаге, 78, Мілошевич, 81 - Калімуендо, 1, Коллінз, 56, Кнауфф, 90+5

Вердер: Бакхауз — Піпер, Фрідль, Кулібалі — Сугавара, Лінен, Шмідт (Мілошевич, 65) — Шмід, Стаге — Нжинмах (Топп, 89), Грюль (Мбангула, 76)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен (Кнауфф, 52), Дауд (Їлмаз Узун, 65), Скірі, Браун — Доан (Гойлунн, 83), Шаїбі (Амаймуні, 83) — Калімуендо\

Попередження: Шмід — Теат, Доан, Амаймуні, Браун