Німеччина

Сторони зберігають оптимізм, однак півзахисник також розглядає варіант із MLS.

Айнтрахт Франкфурт продовжує переговори з півзахисником Маріо Гетце щодо можливого продовження контракту після 2026 року. Чинна угода 33-річного футболіста діє до літа 2026 року з можливістю продовження ще на рік, однак клуб уже обговорює його майбутнє.

Спортивний директор Айнтрахта Маркус Крешке підтвердив факт перемовин, зазначивши, що обидві сторони налаштовані позитивно та відкриті до подальших обговорень.

Водночас Гетце має альтернативний варіант продовження кар’єри — перехід до клубів МЛС, який залишається для нього актуальним напрямком на майбутнє.

Нагадаємо, чемпіон світу-2014 грає за франкфуртців з 2022 року, він провів за команду 140 матчів, забив 12 голів та віддав 18 асистів.