Штутгарт розгромив у гостях Аугсбург у 27-му турі Бундесліги з рахунком 5:2.

Водночас команда повторила клубний рекорд за кількістю виїзних матчів із забитими голами, забиваючи хоча б один м’яч у кожному з останніх 18 виїзних поєдинків Бундесліги.

Раніше такий рекорд Штутгарт встановив у сезоні-1984/1985 років.

Завдяки цій перемозі Штутгарт набрав 53 очки та піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. У наступному турі команда зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Раніше стало відомо, що Штутгарт розпочав переговори з Ундавом щодо нового контракту.