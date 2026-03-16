Німеччина

Клуб Бундесліги прагне зберегти одного з ключових гравців після його результативного сезону.

Штутгарт розпочав переговори з нападником Денізом Ундавом щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

Чинна угода 29-річного форварда розрахована до 30 червня 2027 року, однак керівництво німецького клубу вже працює над новим довгостроковим договором. Перші контакти між сторонами вже відбулися, і очікується, що переговори триватимуть у найближчі тижні.

Ундав став однією з ключових фігур у складі Штутгарта після переходу до клубу. Спочатку німецький форвард приєднався до команди у серпні 2023 року на правах оренди з Брайтона за 700 тисяч євро. Вдалий період виступів переконав керівництво клубу оформити повноцінний трансфер влітку 2024 року — тоді Штутгарт заплатив за нападника 26,7 мільйона євро.

У поточному сезоні Ундав провів 36 матчів у всіх турнірах нападник записав на свій рахунок 21 гол і 12 результативних передач, підтвердивши свою важливу роль в атакувальній ланці команди.