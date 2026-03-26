Німеччина

23-річний півзахисник відновився після травми.

Баварія оголосила, що Джамал Мусіала відновив тренування після короткої перерви через травму лівої щиколотки, отриману влітку. 23-річний півзахисник провів перше індивідуальне тренування з м’ячем на тренувальному полі клубу на Зебенерштрассе.

Мусіала не потрапив до складу Німеччини на перші міжнародні матчі чемпіонату світу через фізичні проблеми, але залишається ключовим гравцем у планах тренера Юліана Нагельсманна.

Збірна Німеччини проведе два товариські матчі: проти Швейцарії у Базелі у п’ятницю та проти Гани у Штутгарті через три дні. Попередній склад на Чемпіонат світу буде оголошено у другому тижні травня, а остаточна заявка із 26 гравців буде подана до ФІФА на початку червня.

Мусіала прагне повністю відновитися, щоб взяти участь у фінальній частині турніру, який пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.