Захисник збірної Німеччини залишиться в клубі до 2031 року та увійде до списку найбільш високооплачуваних гравців команди на наступні п'ять сезонів.

Епопея навколо майбутнього захисника збірної Німеччини добігає кінця. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, капітан джмелів продовжить контракт із дортмундською Боруссією. Сторони досягли повної згоди щодо нової угоди, яка закріпить гравця на Зігнал Ідуна Парк на довгі роки.

Згідно з наявною інформацією, новий контракт Ніко Шлоттербека буде розрахований до червня 2031 року. Керівництво дортмундського клубу вирішило винагородити центрбека за його надійність та лідерські якості. Фінансові умови контракту були суттєво покращені. Відтепер Шлоттербек стає одним із найбільш високооплачуваних футболістів Боруссії.

З моменту свого переходу до Дортмунда, Шлоттербек став невіддільною частиною стартового складу і тепер офіційно пов'язав свої найкращі футбольні роки з чорно-жовтими. Офіційне оголошення від клубу очікується найближчим часом.

У поточному сезоні 2025/2026, німецький центрбек демонструє дуже солідні показники та є ключовим елементом у тактичних побудовах Ніко Ковача. Загалом у всіх клубних турнірах він провів на полі 31 матч. За цей період захисник відзначився 4 забитими м'ячами та 1 результативною передачею. Також його надійна гра допомогла команді зберегти ворота сухими у 10 поєдинках. У пасиві Шлоттербека 6 жовтих та 1 червона картка.