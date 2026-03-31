Захисник може стати найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Боруссія Дортмунд близька до продовження контракту із захисником Ніко Шлоттербеком. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, нову угоду з 26-річним футболістом буде розраховано до літа 2028 року. Офіційне оголошення очікується після завершення паузи на міжнародні матчі.

Згідно з умовами нового контракту, Шлоттербек отримуватиме близько 14 мільйонів євро на рік, що зробить його найвисокооплачуванішим гравцем клубу.

Наразі чинна угода захисника з Боруссією Дортмунд діє до 30 червня 2027 року. До дортмундського клубу він приєднався перед стартом сезону-2022/23.

У поточному сезоні Шлоттербек провів 27 матчів на клубному рівні, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що до німецького захисника проявляє інтерес мадридський Реал.