Джейдон може повернутися до дортмундського клубу на правах вільного агента.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який наразі виступає на правах оренди за Астон Віллу, може знову стати гравцем Боруссії Дортмунд.

За даними джерела, "джмелі" справді зацікавлені у поверненні Санчо, про що раніше вже з’являлася інформація у ЗМІ.

Найближчого літа футболіст отримає статус вільного агента і розглядатиме всі пропозиції. Боруссія Дортмунд готова підписати 25-річного вінгера, але тільки за умови узгодження фінансових запитів гравця.

У поточному сезоні-2025/26 Санчо взяв участь у 31 матчі з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним голом та записав на свій рахунок три результативні передачі.