Джейдон може повернутися до дортмундського клубу на правах вільного агента.
Джейдон Санчо, Getty Images
24 березня 2026, 13:57
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який наразі виступає на правах оренди за Астон Віллу, може знову стати гравцем Боруссії Дортмунд.
За даними джерела, "джмелі" справді зацікавлені у поверненні Санчо, про що раніше вже з’являлася інформація у ЗМІ.
Найближчого літа футболіст отримає статус вільного агента і розглядатиме всі пропозиції. Боруссія Дортмунд готова підписати 25-річного вінгера, але тільки за умови узгодження фінансових запитів гравця.
У поточному сезоні-2025/26 Санчо взяв участь у 31 матчі з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним голом та записав на свій рахунок три результативні передачі.