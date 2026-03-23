Англієць, який виступає на правах оренди за Астон Віллу, остаточно залишить Ман Юнайтед наприкінці сезону.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який виступає за Астон Віллу на правах оренди, залишить манкуніанський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, рішення про відхід 25-річного футболіста вже ухвалене остаточно. Очікується, що англієць точно змінить постійний клуб у літнє трансферне вікно.

Серйозний інтерес до гравця проявляє Боруссія Дортмунд, яка вже провела переговори щодо можливого трансферу. Ініціатором повернення Санчо є керівник клубу Акі Вацке, який високо оцінює якості футболіста та прагне знову бачити його у складі команди.

Сам Санчо вже поінформований про зацікавленість з боку німецького клубу, однак остаточне рішення щодо його майбутнього поки не ухвалене. Повідомляється, що на гравця також є інтерес з боку інших клубів, проте яких саме — не уточнюється.