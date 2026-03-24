Німеччина

Центральний захисник залишиться на Сигнал Ідуна Парк до 2031 року, незважаючи на активний інтерес з боку мадридського Реала.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек збирається продовжити свій контракт із клубом. Про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією джерела, це був тривалий процес, але тепер переговори з 26-річним гравцем добігають кінця і згоди практично досягнуто.

Шлоттербек продовжить своє перебування на Сигнал Ідуна Парк до 2031 року і отримуватиме зарплату близько 14 мільйонів євро на рік. Контракт міститиме пункт про відступні розміром 60 мільйонів євро, який набере чинності з літа 2027 року.

Крапку в угоді мають поставити після перерви на матчі національних збірних. Останнім часом Шлоттербеком активно цікавився мадридський Реал.