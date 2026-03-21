Два пенальті та активна гра після перерви допомогли господарям вирвати перемогу.

Боруссія Дортмунд здобула вольову перемогу над Гамбургом у матчі 27-го туру Бундесліги, перегравши суперника з рахунком 3:2.

Перший тайм став справжнім розчаруванням для господарів. Гамбург діяв сміливіше та ефективніше, відкривши рахунок на 19-й хвилині завдяки точному удару Філіпа Отеле після передачі Вілльяма Мікелбренсіса. Наприкінці тайму, на 38-й хвилині, Альберт-Мбойо Самбі Локонга подвоїв перевагу гостей.

Боруссія володіла м’ячем, однак діяла нервово і не могла реалізувати свої моменти. Більше того, команда втратила чудову нагоду скоротити відставання перед перервою — Фелікс Нмеча не реалізував пенальті.

Після перерви дортмундці суттєво додали в атаці. Зміни від тренерського штабу дали результат, і тиск на ворота Гамбурга зростав із кожною хвилиною. На 73-й хвилині Рамі Бенсебаїні реалізував пенальті та повернув інтригу в матч.

Уже через п’ять хвилин Серу Гірассі зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні. Гамбург після цього помітно здав позиції та майже не відповідав небезпечними атаками.

Кульмінація настала на 84-й хвилині, коли Боруссія отримала ще один пенальті. Бенсебаїні вдруге переграв воротаря та приніс своїй команді важливу перемогу, перетворивши 0:2 на 3:2.

Боруссія Дортмунд - Гамбург 3:2

Голи: Бенсебаїні, 73 (пен), 84 (пен), Гірассі, 78 - Отеле, 19, Самбі Локонга, 38

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані (Бенсебаїні, 46), Антон, Шлоттербек — Рюерсон, Забітцер (Сілва, 59), Беллінгем, Нмеча (Брандт, 90), Свенссон (Чуквуемека, 59) — Баєр, Адеємі (Гірассі, 46)

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Вушкович, Торунаріга — Ремберг — Мікельбренсіс (Домпе, 90), Вієйра (Даунс, 68), Самбі Локонга, Мугейм — Кенігсдорффер (Штанге, 79), Отеле (Бальде, 68)

Попередження: Адеємі, Рюерсон — Ремберг, Отеле, Мікельбренсіс