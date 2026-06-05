Німеччина

Чемпіони Німеччини готові за будь-яку ціну втримати французького вінгера, попри бажання Флорентіно Переса.

За інформацією журналіста та інсайдера Матео Моретто, мюнхенська Баварія категорично відмовляється слухати будь-які пропозиції щодо трансферу свого французького вінгера Майкла Олісе. Керівництво німецького гранда налаштоване зберегти гравця на Альянц Арені за будь-яку ціну, і їх не спокусять навіть пропозиції у розмірі 200 мільйонів євро.

Ця новина з'явилася на тлі чуток про серйозний інтерес з боку мадридського Реала. Повідомляється, що нинішній очільник вершкових Флорентіно Перес має намір зробити Олісе своїм наступним гучним підписанням у статусі галактіко, якщо здобуде перемогу на президентських виборах клубу, які відбудуться вже наступного тижня.

Проте мюнхенці залишаються непохитними у своєму рішенні. Принципову позицію клубу ще минулого місяця чітко окреслив почесний президент Баварії Улі Генесс. Після фіналу Кубка Німеччини (на якому, до слова, був присутній Жозе Моурінью), функціонер дав зрозуміти, що спортивні результати для клубу важливіші за фінансову вигоду.

"Продати Майкла Олісе за 200 мільйонів євро? Він НЕ продається. Ми граємо в цю гру заради наших вболівальників. У нас 430 000 членів клубу, у нас мільйони фанатів по всьому світу, і їм не буде великої користі від того, що ми матимемо 200 мільйонів євро на банківському рахунку, але щосуботи через це гратимемо в гірший футбол", — рішуче заявив Генесс.

Нагадаємо, що за підсумками сезону, Олісе визнаний найкращим гравцем в Бундеслізі.