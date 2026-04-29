Ліга чемпіонів

Вінгер перебуває в розкішній формі.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Французький вінгер "Рекордмайстера" Майкл Олісе в цій зустрічі записав на свій рахунок другий м’яч команди на 41 хвилині.

Цього вистачило для того, щоб 24-річний виконавець досягнув позначки в п’ять голів та п’ять гольових передач за сезон Ліги чемпіонів.

Для турніру така результативність окремих гравців є знаковою, хоча в Баварії подібний досвід уже мав місце.

У сезоні-2019/20 Роберт Левандовські та Лерой Сане в кампанії 2021/22 долали цей рубіж.

Загалом на рахунку Олісе в поточній кампанії 20 голів та 29 асистів за 47 матчів.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.