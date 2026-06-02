Форвард Баварії вважає себе одним із претендентів на престижну нагороду.

Форвард мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн переконаний, що його результативність і здобуті титули дозволяють розраховувати на місце серед головних претендентів на Золотий м’яч-2026.

В інтерв’ю французькому виданню L'Equipe 32-річний нападник зазначив, що ключовим фактором у боротьбі за престижну індивідуальну нагороду може стати виступ на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Водночас він наголосив, що не варто недооцінювати й значення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26.

"Якщо подивитися на нинішніх фаворитів на отримання Золотого м'яча, то це Майкл Олісе, а також гравці, які дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, і я. Але водночас я не з тих, хто стверджує, що заслуговує на Золотий м'яч. Намагаюся, щоб моя гра на полі говорила сама за себе", — заявив Кейн.

Попри виліт Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ, який згодом став переможцем турніру, англієць був включений до символічної збірної сезону ЛЧ-2025/26 за версією УЄФА.

У кампанії-2025/26 Кейн продемонстрував феноменальну результативність, записавши на свій рахунок 61 гол і 7 результативних передач у 51 матчі в усіх клубних турнірах.

Минулого року нападник посів лише 13-те місце в голосуванні за Золотий м'яч 2025, набравши 112 очок. Володарем нагороди тоді став вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Вже найближчим часом Кейн у складі збірної Англії вирушить на чемпіонат світу-2026, де команда під керівництвом Томаса Тухеля зустрінеться на груповому етапі з Хорватією, Ганою та Панамою.