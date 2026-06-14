Німеччина

Німецький лівий захисник відзначився голом та асистом у своєму першому матчі на мундіалі проти Кюрасао, остаточно переконавши керівництво мюнхенського гранда.

Мюнхенська Баварія закриває один із найважливіших трансферів цього літа. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб узгодив перехід лівого оборонця Натаніеля Брауна з Франкфуртського Анйтрахту. Сума угоди складе 55 мільйонів євро.

Молодий захисник привернув до себе максимальну увагу всього футбольного світу після блискучого виступу на Чемпіонаті світу.

У своєму дебютному поєдинку на турнірі проти екзотичної збірної Кюрасао німець видав справжній бенефіс: записавши до свого активу забитий м'яч та результативну передачу, підопічні Нагельсмана знищили суперника 7:1

У сезоні 2025/26 Натаніель зіграв 33 поєдинки за Айнтрахт в Бундеслізі забив 4 та віддав 4 результативні передачі.