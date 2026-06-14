Німецький лівий захисник відзначився голом та асистом у своєму першому матчі на мундіалі проти Кюрасао, остаточно переконавши керівництво мюнхенського гранда.
Натаніель Браун Getty Images
14 червня 2026, 22:28
Мюнхенська Баварія закриває один із найважливіших трансферів цього літа. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб узгодив перехід лівого оборонця Натаніеля Брауна з Франкфуртського Анйтрахту. Сума угоди складе 55 мільйонів євро.
Молодий захисник привернув до себе максимальну увагу всього футбольного світу після блискучого виступу на Чемпіонаті світу.
У своєму дебютному поєдинку на турнірі проти екзотичної збірної Кюрасао німець видав справжній бенефіс: записавши до свого активу забитий м'яч та результативну передачу, підопічні Нагельсмана знищили суперника 7:1
У сезоні 2025/26 Натаніель зіграв 33 поєдинки за Айнтрахт в Бундеслізі забив 4 та віддав 4 результативні передачі.