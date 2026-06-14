Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дебютанти чемпіонатів світу шокували голом у ворота явного фаворита, але натомість отримали повну торбу.

Розклад матчів першого туру чемпіонату світу-2026 дістався й групи E, де явним фаворитом на підсумкову першу сходинку виглядає національна збірна Німеччини, але Еквадор та Кот-д’Івуар точно спробують завадити команді Юліана Нагельсманна досягти її мети. Утім, про це ми будемо говорити трохи згодом, тоді як свою участь на турнірі "Бундестім" починали із значно більш скромного опонента — дебютанта мундіалів збірної Кюрасао.

"Синя хвиля" не має особливого досвіду виступів на великому рівні, проте той факт, що більшість її гравців отримували досвід підготовки до "дорослого" футболу в нідерландських школах, давав цьому колективу якийсь європейський шарм. Ще й головним тренером у дебютантів чемпіонатів світу працює Дік Адвокат. Так що це було протистояння Німеччини та "маленьких Нідерландів".

Але сценарій розвитку подій усе ж таки був більш прагматичним та наближеним до реального співвідношення сил поміж цими двома збірними. Німеччина одразу пішла з атаками на чужі ворота й доволі швидко досягла бажаного. На шостій хвилині Мусіала та Вірц розіграли швидку комбінацію перед чужим штрафним, яка завершилась передачею під удар Нмечі. Рахунок було відкрито, а далі тиск німців мав виключно посилюватись.

Принаймні, так воно й було на перших порах. Багато моментів створювала команда Нагельсманна, але так само багато завершувала без фінальної крапки. Тоді як посеред першого тайму сталась дійсно знаменна історична подія. Локадії завадили завершити в дотик передачу з правого флангу до штрафного, але з відскоку другим темпом удар від Комененсії полетів точно в дальній кут із рикошетом, так що Ноєр не мав шансів дотягнутись до м’яча. І це вже інформаційний привід дійсно світового масштабу.

Однак святкування святкуванням із боку футболістів Кюрасао, але контроль над грою вони все одно перехопити не змогли. Німці діяли прагматично, як і притаманно їм, та вчергове навалились на чужі ворота наприкінці першого тайму, а там уже шансів утриматись оборона андердогів просто не мала. Німецька хвиля поглинула "синю хвилю", і зрештою за рахунок подачі кутового від Брауна на 38 хвилині з правого флангу на ближню стійку на голову Шлоттербеку та пенальті від Гаверца, який на собі заробив Нмеча через фол Базура, німці знову повели за рахунком.

Зрозуміло, що перед другим таймом у роздягальні команди Нагельсманна була розмова, щоб подібних провалів у захисті більше не траплялось, і дійсно "Бундестім" більше в цій грі не пропускали. Натомість забили ще цілу купу голів у чужі ворота. На будь-який смак: асисти від Кімміха на Мусіалу та Ундава на обох флангах штрафного, а також удар Брауна з передачі того-таки Деніза, хоча фланговий захисник у цій грі ніби оселився в чужих володіннях до цього. І фінальна крапка від Гаверца в одній з останніх атак. Дійсно, фестиваль голів, але свій один для команди Адвоката мав куди більшу вагу.

У наступному турі Німеччина зіграє проти Кот-д’Івуара, а Кюрасао зустрінеться з Еквадором.



Німеччина — Кюрасао 7:1

Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пен.), 88, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 — Комененсія, 21

Німеччина: Ноєр — Кімміх (Антон, 83), Та (Рюдігер, 73), Шлоттербек, Браун (Раум, 73) — Павлович, Нмеча (Горецка, 73) — Сане, Мусіала (Ундав, 64), Вірц — Гаверц.

Ром — Флоранус, Базур, Обіспо, Фонвілл — Комененсія, Л. Бакуна — Гансен (Антоніссе, 46), Чонг (Кастанеєр, 83), Ж. Бакуна — Локадія (Маргаріта, 65).