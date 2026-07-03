Німеччина

Відомий німецький фахівець відкритий до роботи з національною командою після змін на посаді головного тренера.

Юрген Клопп може повернутися до тренерської діяльності, очоливши збірну Німеччини. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, 59-річний спеціаліст готовий розглянути пропозицію Німецького футбольного союзу у разі офіційного запрошення.

За інформацією джерела, Клопп позитивно ставиться до можливості роботи з національною командою, яка незабаром може залишитися без головного тренера.

Раніше стало відомо, що Німецький футбольний союз вирішив припинити співпрацю з Юліаном Нагельсманном після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026, де німці завершили боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу.

Нагадаємо, Клопп не працює тренером із літа 2024 року, коли завершив багаторічну співпрацю з Ліверпулем.