Німеччина

Німецький півзахисник переніс планове хірургічне втручання після завершення виступів на чемпіонаті світу.

Баварія офіційно повідомила, що півзахисник Джамал Мусіала успішно переніс планову операцію на лівій стопі.

Хірургічне втручання відбулося через кілька днів після вильоту збірної Німеччини з чемпіонату світу-2026.

Як зазначила пресслужба мюнхенського клубу, лікарі видалили металеву пластину, яка була встановлена після серйозного перелому стопи, отриманого футболістом під час Клубного чемпіонату світу.

У Баварії наголосили, що операція була запланованою та є частиною стандартного процесу відновлення після попередньої травми. Завдяки цьому Мусіала зможе пройти передсезонну підготовку за чітко визначеним графіком.

У клубі також висловили впевненість, що 23-річний атакувальний півзахисник повністю відновиться до старту нового сезону та буде готовий взяти участь у перших офіційних матчах Баварії.