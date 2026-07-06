Німецький півзахисник переніс планове хірургічне втручання після завершення виступів на чемпіонаті світу.
Джамал Мусіала, Getty Images
06 липня 2026, 20:55
Баварія офіційно повідомила, що півзахисник Джамал Мусіала успішно переніс планову операцію на лівій стопі.
Хірургічне втручання відбулося через кілька днів після вильоту збірної Німеччини з чемпіонату світу-2026.
Як зазначила пресслужба мюнхенського клубу, лікарі видалили металеву пластину, яка була встановлена після серйозного перелому стопи, отриманого футболістом під час Клубного чемпіонату світу.
У Баварії наголосили, що операція була запланованою та є частиною стандартного процесу відновлення після попередньої травми. Завдяки цьому Мусіала зможе пройти передсезонну підготовку за чітко визначеним графіком.
У клубі також висловили впевненість, що 23-річний атакувальний півзахисник повністю відновиться до старту нового сезону та буде готовий взяти участь у перших офіційних матчах Баварії.