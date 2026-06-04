Німеччина

25-річний австрієць змінив клуб, але залишився у Бундеслізі.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Вольфсбурга Патріком Віммером.

Угода з 25-річним австрійцем розрахована до літа 2031 року. За даними Transfermarkt, сума трансферу становила десять мільйонів євро.

Минулого сезону Віммер провів 27 матчів, у яких забив чотири голи та віддав шість гольових передач.

За підсумками сезону Гоффенгайм посів п'яте місце у Бундеслізі, тоді як Вольфсбург вилетів, посівши 16 місце і поступившись Падерборну у перехідних матчах.