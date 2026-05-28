Німеччина

Досвідчений бразильський захисник може продовжити кар’єру в Німеччині після відходу з Порту.

Вольфсбург розглядає можливість підписання колишнього оборонця Челсі, ПСЖ та Мілана Тіаго Сілви. Наразі 41-річний бразилець перебуває у статусі вільного агента після завершення співпраці з Порту.

Як повідомляє Kicker, німецький клуб вивчає варіант із запрошенням досвідченого центрбека для підсилення складу перед новим сезоном.

Нагадаємо, за підсумками кампанії Вольфсбург залишив Бундеслігу, програвши Падерборну у стикових матчах за право виступати в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, Тіаго Сілва став найвіковішим дебютантом в історії Ліги Європи.