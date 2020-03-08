Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и миланским Интером.

В Италии все плохо с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако Серию А останавливать никто не намерен! В очередном Derby d'Italia сойдутся туринский Ювентус и миланский Интер.

Перерыв в официальных поединка позволил Антонио Конте наконец-то рассчитывать на своего основного голкипера Самира Хандановича, в то время как место недосчитались Эриксен и Бираги.

А вот со стартовым составом действующего чемпиона дела состоят весьма неоднозначно. Ювентус сыграет с первых минут без Пьянича и Дибалы, а Куадрадо опуститься в оборону, освободив место для Дугласа Косты на правом фланге атаки.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси, Бентанкур, Матюиди — Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Рабио, Хедира, Дибала, Бернардески.



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Берни, Станкович, Годин, Д'Амброзио, Раноккья, Бираги, Гальярдини, Валеро, Асамоа, Эриксен, Агуме, Санчес, Эспозито.

Матч Ювентус — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.