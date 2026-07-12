Англія

Іспанський фахівець розповів про свої плани у лондонському клубі.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо дав своє перше інтерв'ю у якості коуча "синіх", в якому розповів про свої плани на майбутнє в Лондоні.

"Це приголомшливе почуття бути головним тренером Челсі, але й велика честь. Безперечно. Бути частиною цього великого клубу, одного з найкращих у світі, який досяг великих успіхів за останні десятиліття — це величезний привілей. Я з нетерпінням чекаю на майбутні випробування. Попереду на нас чекають нові виклики — приємні випробування, але в цьому і полягає принадність цього моменту.

Час завжди має значення, і моє призначення відбулося у потрібний час для всіх сторін, і я, безумовно, вірю, що потенціал та можливість прийти до цього клубу були правильним рішенням. Потенціал складу дуже надихнув мене, і я знаходжу команду, з якою можна працювати, створювати концепцію, привносити азарт на стадіон, встановлювати зв'язок з вболівальниками, і щоб їм справді подобалося те, що ми робимо. Я був на Стемфорд Брідж — переважно на іншому боці, але я знаю, яка енергія походить від цього стадіону, і нам треба відтворити цю енергію та цей зв'язок між усіма його частинами.

Мене переконало те, як гравці ще зовсім недавно грали і змагалися на найвищому рівні. Переконало мене в тому, що потенціал є завдяки якості гравців та їх ігри. Тепер має бути робота з продовження багатьох досягнутих ними результатів, і ми повинні розуміти, що виступаємо на дуже конкурентоспроможному рівні, в Прем'єр-лізі, але в цьому й полягає виклик. Але я впевнений, що при самовіддачі кожного, при наполегливій праці та якісному прийнятті рішень, ми обов'язково досягнемо чудового сезону. Цього ми хочемо.

Я завжди любив футбол і жив їм. Я народився і виріс у футбольному середовищі, це у мене в крові, і я займався цим як гравець, а зараз як тренер. Я хочу передати це команді, я хочу передати це гравцям, щоб ми відчували цю пристрасть до гри, це прагнення стати кращим, бути конкурентоспроможними, відчувати, що куди б ми не пішли, ми можемо перемогти. Вся справа у цьому почутті. Я робив це, будучи гравцем, а зараз отримую задоволення, спостерігаючи за грою з боку — коли бачу, що ці гравці роблять це, це мене дуже надихає.

Рівень клубу найвищий. Структура відмінна, але треба вкласти душу, потрібно надати сенсу, потрібно привнести хорошу роботу, позитивну енергію, щоб ми мали приємне місце для роботи, і ми маємо всі необхідні складові для цього. Так що я з нетерпінням чекаю на це.

Наскільки важливо налагоджувати зв'язки, контакти з гравцями? Це найважливіше. Я знаю, якими якостями вони володіють, але тепер нам потрібно розділяти спільне бачення, загальне переконання в тому, чого ми хочемо досягти, і саме це мені подобається, саме це я хочу створити разом з ними, щоб вони відчули цей ентузіазм з приводу того, як ми можемо конкурувати у всіх змаганнях.

Для мене у футболі є принципи, які не підлягають обговоренню. Це пристрасть до того, що ти робиш. У футболі потрібно бути готовим заплатити будь-яку ціну, щоби змагатися на найвищому рівні. Тому не можна нічого приховувати. Потрібно віддавати всі сили на благо команди. Команда завжди на першому місці.

Нам потрібно створити цю культуру, а це процес який відбувається щодня тут, у Кобхемі, під час щоденних тренувань, щоб підготуватись до виступів перед нашими вболівальниками. Але щодня ми маємо бути кращими і розуміти, що команда — це найважливіше.

Я гадаю, що тут вже сформувалася сильна культура. Є важливе ядро ​​команди. Ті гравці, яких клуб виховав за ці роки, повинні допомогти молодим відчути цю культуру. Це досягається їх професіоналізмом, їх трудовою етикою, розумінням того, що команда – це найголовніше. І щодня ми зможемо підтримувати це відчуття і створювати цю культуру, бо та культура, яку ми зможемо побудувати тут, на 100 відсотків передасться на Стемфорд Брідж і де б ми не грали. Тож ми матимемо час для цього.

Звичайно, у мене точно будуть мурашки по шкірі, коли я буду на лаві на Стемфорд Брідж. Ці дні особливі. Коли ти в новому домі та хочеш показати гарну гру. Ми до цього підготуємось. Стадіон може створювати різну атмосферу, але це працює в обидві сторони. Це люди, які з нами, і це команда, яка взаємодіє з вболівальниками та з натовпом. Нам потрібно створити цей зв'язок, щоб відчувати, що, граючи вдома, ми сильні. Я грав дуже давно! Мушу сказати, це були гарні роки. Це були гарні роки, і Челсі був на вершині в ті роки. Але я багато стежив за командою з того часу, і хоча мене не було на стадіоні, я стежив за ним. У мене багато друзів, які грали та працювали тут.

Це найбільш конкурентне середовище у світі. Саме це мене надихає – цей виклик. Шанс довести, що ми здатні на великі справи, що ми можемо якнайшвидше створити міцну основу для конкурентоспроможності, і ми хочемо добре розпочати перші роки та перші матчі.

Я думаю не про травень, а вересень. Тренуватимемося короткими блоками, і хочемо добре почати. А для цього нам потрібна хороша передсезонна підготовка. Час важливий у всьому, і я думаю, що для мене, після мого досвіду в Німеччині та Іспанії, час завжди був слушним, я завжди хотів спробувати себе в Прем'єр-лізі, і це сталося в потрібний момент, у потрібному клубі, з гарною можливістю та відчуттями. Прем'єр-ліга – це захоплююче, і тепер я з нетерпінням чекаю на можливість відчути це на тренерській лаві.

У мене завжди було спільне бачення футболу, навіть коли я грав. Я розумів гру, коли я в неї грав, і цей спосіб розуміння футболу допоміг мені захотіти спробувати себе в ролі тренера і тепер зробити кроки до того, де я перебуваю зараз, у Челсі. Це дуже поширене явище серед півзахисників, і це часто трапляється, коли на тебе сильно вплинуло багато тренерів: із Сан-Себастьяна, Реал Сосьєдада, Ліверпуля, Реала, Баварії, а також національної збірної, тому всі тренери мені дуже допомогли. Але зрештою ви повинні бути самі собі тренером, дотримуватися власного стилю та бути щирим. Ви повинні вміти передавати інформацію достовірно та мати власне розуміння футболу.

На мене вплинув мій батько, він був гравцем, а згодом тренером. Тому з самого дитинства я був дуже близьким до футболу. Мій брат, через пару років, коли ми обоє почали грати у футбол, ми отримали можливість стати професіоналами. Йому подобається тренувати, тож я довіряю його думці. Тож футбол завжди був у нашому домі.

Чи був у кар'єрі момент, коли я подумав: "Ось той шлях, яким я хочу йти, я хочу стати тренером"? Напевно, це були останні мої роки в Німеччині. Мені дуже допомогло усвідомлення того, що я наближаюся до кінця, але водночас відчував, що наближаюся до початку, до нового старту. Тому що, як я вже казав, я завжди був пов'язаний з цією грою, і я знав, що спробую, і згодом починаєш відчувати, що вона мені подобається, справи йдуть добре, і мені пощастило опинитися там, де я зараз, відчуваючи, що це чудова нагода. Я бачу тут величезний шанс зробити тут великі справи, і я з нетерпінням чекаю на початок роботи і чітке розуміння того, чого ми хочемо.

Так, звичайно, моя сім'я завжди надавала мені величезну підтримку. Моя дружина, Нагора, мої діти, мої батьки, вся родина навколо. Я приїжджаю сюди з дружиною та дочками. Мій старший син розпочинає навчання в університеті в Іспанії, але завжди чудово мати можливість пожити в Лондоні. Прожити лондонське життя повною мірою, а не просто відвідати його, тому що ми приїжджали сюди багато разів, але тепер у них буде можливість насолодитися містом — я більше зосереджуюся на роботі тут, у Кобхемі, але так, вони завжди надавали мені величезну підтримку.

Чого я хочу досягти за час перебування в Челсі? Ми поділяємо загальне почуття, що робимо все правильно і рухаємось до успіху. Ми знаємо, що успіх — це наслідок гарної роботи, якісних рішень, хорошої культури, яку ми хочемо створити, і в цьому привабливість такого складного, але приємного процесу, в якому бере участь багато людей. Ми завжди прагнемо вичавити максимум з кожного, і всі віддані кінцевій меті бути кращими, на що здатні, і віддавати всі свої сили. Якщо ми всі поділятимемо це почуття день у день, я думаю, ми зможемо з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Суть послання вболівальникам в тому, що ми хочемо поділитися переконанням: якщо ми разом і створюватимемо цю силу, цю міць, якою володіє клуб, все буде добре. Ця енергія має виходити від нас самих. Але тільки разом ми зможемо досягти великих успіхів у найближчі роки", - наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що помер колишній власник Челсі, який витягнув клуб із прірви.