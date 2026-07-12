Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч аргентинської збірної поділився своїми думками після гри зі Швейцарією.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Швейцарії (3:1).

"Сьогодні ми страждали. Ми знали, що це фізично дуже сильна команда. Вони створили нам чимало труднощів, і ми не змогли впоратися з деякими ситуаціями. У певному сенсі удача була на нашому боці, адже в них вилучили одного гравця, і після цього команда пішла в атаку.

Треба бути реалістами: нам є що покращувати, але завжди краще, коли при цьому ти перемагаєш. Те, чого досягла ця команда, – це історично, навіть попри те, що ми могли зіграти краще. Знову вийти до півфіналу – це історичне досягнення.

Байдуже, Англія це чи Норвегія. Нам протистоятиме команда, яка дуже добре грає і має чудового тренера. Зараз ми будемо відновлюватися, бо, думаю, саме цього ми найбільше потребуємо, і це найважливіше", — наводить слова Скалоні TyC Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія.