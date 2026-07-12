Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч швейцарської збірної поділився своїми думками після гри з Аргентиною.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якин прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Аргентини (1:3).

"Нас покарали за помилку. Не було жодної причини для цієї картки. Я не розумію цього рішення. Це була невинна ситуація, не зловмисна. Суддівська помилка покарала нас і зруйнувала весь наш план. Був явний контакт, і я не розумію, як арбітр і VAR дійшли до такого висновку.

Швейцарія мала повне право почуватися обдуреною. Аргентина – фантастична команда, але результат таких важливих матчів ніколи не повинен визначатись суперечливими суддівськими рішеннями.

Я б не сказав, що аргентинці мали прихильність суддів. У нас був чесний і відкритий матч. Обидві команди грали у футбол. Але сьогодні футбол програв. Ми можемо скаржитися, але я мушу привітати Аргентину. Я не хочу більше на цьому зупинятися", — наводить слова Якина Blick.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія.