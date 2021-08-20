Италия

Никита Контини-Барановский вновь отправился в аренду.

Итальянский вратарь с украинскими корнями Никита Контини-Барановский, который выступает за Наполи, продолжит карьеру в Кротоне, куда перешел на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт "акул", клубы подписали арендное соглашение согласно которому футболист будет выступать за Кротоне до конца сезона 2021/22. В предыдущих сезонах игрок отдавался в аренду СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедере, Сиене и Виртус Энтелле.

Напомним, по итогам прошлого сезона Кротоне вылетело в Серию B, заняв 17 строчку в Серии А.