Воскресный игровой день в итальянской Серии А закрывает поединок между Ромой и Сассуоло, который проходит в рамках третьего тура.

Для наставника римского клуба Жозе Моуриньо данное противостояние можно считать действительно особенным.

Матч против Сассуоло — юбилейный 1000-й в тренерской карьере португальского специалиста (639 побед, 198 ничьих, 162 поражения + 1 незавершенный с Сассуоло).

За это время команды под руководством Особенного забили 1998 голов, пропустили — 892 и набрали в общей сложности 2115 очков (статистические данные могут незначительно измениться по итогам матча с Сассуоло).

Countless unforgettable moments... 🌟

🔜... and here's to many more to come!



Congratulations on 1000 games in management, Jose Mourinho! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/QRgFfKdsQj