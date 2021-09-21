Габриэле Гравина анонсировал слияние менее престижных по статусу чемпионатов Италии для развития полупрофессионального футбола.
Габриэле Гравина, Getty images
21 сентября 2021, 00:30
В итальянском футболе вскоре должны произойти некоторые изменения в системе профессиональных футбольных лиг страны, о чем сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
По словам футбольного чиновника, с 2024 года руководством FIGC планируется слияние нескольких низших дивизионов с целью развития полупрофессионального футбола в стране.
"Реформы начнутся с 2024 года. Они будут ознаменованы слиянием Серии B с Серией С, тогда как Серия С должна слиться с Серией D. Это будет сделано с целью сокращения зоны профессионального футбола для развития полупрофессионального уровня в стране", — приводит слова Гравины журналист Николо Скира.
Таким образом, исходя из логики Гравины, в Италии начиная с 2024 года должны будут функционировать только две профессиональные футбольные лиги: Серия А и Серия B.
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