Ще один чудовий поєдинок від досвідченого французького форварда.

Аль-Хіляль у матчі 29 туру чемпіонату Саудівської Аравії розгромив Аль-Холуд із рахунком 6:0.

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник Карім Бензема. Ще по голу забили Мотеб Аль-Харбі, Салем Аль-Давсарі та Маркос Леонардо.

При цьому зазначимо, що на 30 хвилині 38-річний француз не реалізував пенальті, але добив м'яч у сітку воріт, забивши свій другий гол у матчі.

Нагадаємо, Бензема перебрався в Аль-Хіляль минулої зими — на його рахунку сім матчів, вісім голів та три асисти.

Після 28 турів Аль-Хіляль набрав 68 очок і посідає друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Ан-Насра на два бали, але останні, у складі яких виступає Кріштіану Роналду, мають гру в запасі.