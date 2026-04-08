Італія

Спортивний директор активно працює над підсиленням півзахисту команди.

Наполі прагне посилити свій півзахист і має намір підписати колумбійського хавбека Бенфіки Річарда Ріоса. Спортивний директор клубу Джованні Манна вже розпочав роботу над трансфером, а колумбієць називається першочерговою ціллю "неаполітанців".

Ріос перебрався до Бенфіки в липні минулого року з Палмейраса за 27 мільйонів євро. У складі "орлів" він провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

Колумбійський півзахисник також є одним із ключових гравців збірної Колумбії та здобув срібло на Копа Америка-2024.

Наполі посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда Антоніо Конте проведе 12 квітня на виїзді проти Парми.