Ліга чемпіонів

Англієць попередив своїх партнерів по команді після перемоги над "вершковими".

Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (2:1).

"Ми розуміли, що приїхати до Мадриду і добитися тут потрібного результату завжди дуже важко. У багатьох епізодах ми грали дійсно добре і навіть могли виступити ще краще — можливо, не вистачило ефективності в останній передачі або завершальному ударі, хоча хороші моменти у нас були. Але треба віддати належне і Реалу.

Ми в хорошій позиції, але перевага становить лише один м'яч, і все може дуже швидко змінитись. Нам слід зберігати концентрацію. У суботу на нас чекає важливий виїзний матч Бундесліги проти Санкт-Паулі, тому зараз головне – відновитися і зосередитися на ньому. А наступного тижня настане час, і ми спробуємо зіграти так само, як зараз", — наводить слова Кейна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Баварія.