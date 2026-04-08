Тренер "фіалок" прокоментував травми та готовність команди до першого матчу.

Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі провів пресконференцію напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи проти Крістал Пелас. Тренер відверто обговорив кадрові проблеми та шанобливо охарактеризував суперника.

Ванолі підтвердив, що нападник Мойзе Кін не зможе взяти участь у грі через давню проблему з гомілкою:



"Мойзе вже дуже давно страждає від цієї проблеми. Після вчорашнього тренування він відчув біль, і сьогодні не зміг вийти", – цитує тренера TuttoMercatoWeb.

Незважаючи на травми, Ванолі відмовився говорити про кризу:



"Я б хотів прибути сюди з повним складом, бо проти таких суперників мені потрібен кожен. Але слово «надзвичайна ситуація» не в моїй ДНК. Це шанс для тих, хто грав менше, і для молодих гравців. Якщо ми гратимемо як команда, досягнемо чудових результатів".

Тренер відзначив силу Крістал Пелас та їхнього менеджера Олівера Гласнера:



"Вони фаворити, ми повинні грати з характером. Але ми теж готові показати себе на одному рівні".

Перший матч чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться у Лондоні о 22:00, а матч-відповідь – у Флоренції.