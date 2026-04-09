Інтерес каталонського клубу до португальського вінгера Мілана залишається на рівні імені в списку бажань президента Жоана Лапорти, а не конкретних переговорів.

Іспанська газета Sport повідомляє, що Барселона знову проявила інтерес до Рафаеля Леау. Як зазначає MilanNews, ініціатива виходить безпосередньо від президента клубу Жоана Лапорти, а не від спортивного директора Деко. Сам Леао та Мілан наразі не отримували жодних офіційних пропозицій і не висловлювали бажання переходити.

Ключовим фактором, який може визначити перспективу переходу, є майбутнє оренди Маркуса Решфорда з Манчестер Юнайтед. Барселона має угоду з англійським нападником, проте Юнайтед наполягає на викупі в 30 мільйонів євро. Поки це питання не буде вирішено, будь-які кроки щодо інших форвардів, включно з Леау, залишаються малоймовірними.

У цьому сезоні в гравця зіграно 25 ігор за Мілан у яких він забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.