Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 8 квітня 2026 року.
ПСЖ — Ліверпуль, Getty Images
09 квітня 2026, 00:46
ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі здобув перемогу над Ліверпулем (2:0).
Команда Луїса Енріке відкрила рахунок на 11 хвилині завдяки голу у виконанні Дезіре Дуе, після чого на 65 хвилині Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу в рахунку.
Також зазначимо, що український захисник парижан Ілля Забарний провів поєдинок на лаві запасних.
Матч-відповідь в Англії пройде 14 квітня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ліверпуль у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26:
ПСЖ — Ліверпуль 2:0
Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе (Лі Кан Ін, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Ньйоні, 90+1), Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78) — Екітіке (Ісак, 78).
Попередження: Гомес, Мак Аллістер.