Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 8 квітня 2026 року.

ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі здобув перемогу над Ліверпулем (2:0).

Команда Луїса Енріке відкрила рахунок на 11 хвилині завдяки голу у виконанні Дезіре Дуе, після чого на 65 хвилині Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу в рахунку.

Також зазначимо, що український захисник парижан Ілля Забарний провів поєдинок на лаві запасних.

Матч-відповідь в Англії пройде 14 квітня.

ПСЖ — Ліверпуль у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26:

ПСЖ — Ліверпуль 2:0

Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе (Лі Кан Ін, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Ньйоні, 90+1), Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78) — Екітіке (Ісак, 78).

Попередження: Гомес, Мак Аллістер.