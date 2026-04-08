Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ПСЖ — Ліверпуль 2:0
Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе (Лі Кан Ін, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Ньйоні, 90+1), Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78) — Екітіке (Ісак, 78).

Попередження: Гомес, Мак Аллістер