Команда Арне Слота на чужому полі мала отримувати повну торбу, але суперники відверто пробачали.
ПСЖ — Ліверпуль, Getty Images
08 квітня 2026, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Ліверпуль 2:0
Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе (Лі Кан Ін, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Ньйоні, 90+1), Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78) — Екітіке (Ісак, 78).
Попередження: Гомес, Мак Аллістер