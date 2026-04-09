Команда Дієго Сімеоне тепер перебуває за пів кроку до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Барселона — Атлетіко
09 квітня 2026, 00:02
Барселона — Атлетіко 0:2
Голи: Альварес, 45, Серлот, 70
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Араухо, 73), Кубарсі, Мартін, Канселу (Бальде, 86) — Е. Гарсія, Педрі (Гаві, 46) — Ямал, Ольмо, Рашфорд (Торрес, 73) — Левандовські (Лопес, 46).
Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ганцко (Пубіль, 32), Руджері — Сімеоне (Альмада, 80), Льоренте, Коке (Баена, 60), Лукман (Серлот, 60) — Грізманн (Гонсалес, 80), Альварес.
Попередження: Коке, Пубіль, Баена — Гаві
На 44-й хвилині був вилучений Пау Кубарсі (Барселона) (грубе порушення).