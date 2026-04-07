Захисник туринського Ювентуса Жуан Маріу може продовжити свої виступи у складі Болоньї. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "россоблу" задоволене грою 26-річного португальця і ​​хоче залишити його у своєму складі на наступний сезон.

Зазначається, що Болонья готова запропонувати Ювентусу продовжити оренду футболіста з обов'язковою опцією викупу влітку 2027 року за певних умов. Його контракт зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2030 року.

Маріу виступає за Болонью із зими цього року — на його рахунку дев'ять матчів та два забиті м'ячі.

Після 31 туру Болонья набрала 45 очок і посідає восьме місце у Серії А.