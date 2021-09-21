Италия

В заключительном поединке четвертого тура итальянской Серии А Наполи одержал разгромную победу над Удинезе, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Результат данного противостояния позволил подопечным Лучано Спаллетти подняться на первую строчку турнирной таблицы первенства Италии, став единоличным лидером с 12-ю набранными очками в активе.

В последний раз неаполитанцам удавалось единолично возглавить таблицу Серии А еще в феврале 2018 года.

Напомним, что тот сезон Наполи завершил на итоговой второй строчке, уступив чемпионский титул туринскому Ювентусу. Отставание неаполитанцев составило всего четыре очка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.