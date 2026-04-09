Football.ua представляє анонси перших матчів за вихід у півфінал єврокубку у сезоні-2025/26.

Матчі 1/8 фіналу подарували нам чимало несподіванок: від битви Крістал Пелес та АЕКа Ларнаки до напруженої дуелі між Рієкою та Страсбуром. Крім цього були цікаві дуелі між АЕКом та Целє, та між Самсунспором та АЗ Алкмар.

Настав час для чвертьфінальних битв єврокубкового турніру і за вивісками не можна сказати, що на нас чекають нудні матчі — у кожній дуелі дуже складно знайти явного фаворита.

Райо Вальєкано — АЕК Афіни

Четвер, 9 квітня, 19:45. Тереса Ріверо, Мадрид. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Райо Вальєкано після успішної кваліфікації в єврокубок провів такий же позитивний основний етап, закінчивши його на п'ятому місці, набравши 13 очок після шести турів, здобувши чотири перемоги за однієї нічиєї та однієї поразки.

На стадії 1/8 фіналу турніру Райо зустрівся з турецьким Самсунспором, де спершу виграв у гостях (3:1), а потім поступився вдома (0:1), продовживши свою рідкісну єврокубкову подорож.

Перед перервою на матчі збірних Райо мінімально поступився Барселоні (0:1) у Ла Лізі, після чого з таким самим рахунком обіграв Ельче. Після 30 турів підопічні Іньїго Переса набрали 35 очок і посідають 13 місце у чемпіонаті, тож єврокубок єдиний шанс написати успішну главу цього сезону.

Грецький АЕК був ще успішнішим в основному етапі Ліги конференцій, де посів третє місце, набравши ті ж 13 балів, але з кращою різницею м'ячів — на один забитий м'яч більше — 14 проти 13 у Райо за семи пропущених голів.

На минулій стадії турніру АЕК за схожим сценарієм пройшов словенський Целє. Спочатку був розгром у гостях (4:0), а потім поразка вдома (0:2). Таким чином, обидві команди не без проблем, особливо в обороні, що вказує на майбутнє цікаве протистояння.

У чемпіонаті Греції АЕК виграв два останні матчі — при цьому спочатку була обіграна Кіфісіа (3:0), а потім у гостях був переможений Олімпіакос (1:0). Після 27 турів АЕК посідає перше місце у чемпіонській групі Суперліги, випереджаючи ПАОК та Олімпіакос на п'ять балів.

Між собою команди раніше не зустрічалися, а якщо говорити про історію в єврокубках, то для Райо це був дебютний сезон у Лізі конференцій, а АЕК вперше виступав на основному етапі турніру після двох невдалих кваліфікацій.

прогноз 2:1

Крістал Пелес — Фіорентина

Четвер, 9 квітня, 22:00. Селхерст Парк, Лондон. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO

Крістал Пелес провів не надто вдалий основний етап, набравши десять очок, у тому числі три проти київського Динамо, здобувши загалом три перемоги за двох поразок та однієї нічиєї. Все це принесло клубу АПЛ десяте місце та путівку до плейоф.

На стадії 1/16 фіналу Крістал Пелес розібрався зі Зріньскі за сумою двох матчів (1:1 та 2:0). Після цього команда Олівера Гласнера зустрілася з АЕКом з Ларнаки, де в основний час було зафіксовано дві нічиї, а перемогу "склярам" у додатковий час забезпечив Ісмаїла Сарр.

В англійській Прем'єр-лізі Пелес перед міжнародною паузою поділив очки з Лідсом (0:0), а до цього обіграв Тоттенгем (3:1). Минулого тижня команда Гласнера отримала відпочинок у чемпіонаті через розіграш Кубку Англії. Пелес відновить боротьбу в АПЛ на 14 місці із 39 очками після 30 зустрічей.

Фіорентина завершила основний етап на 15 місці, набравши дев'ять очок після трьох перемог та трьох поразок із різницею м'ячів 8:5.

На стадії 1/16 турніру "фіалки" із труднощами пройшли польську Ягеллонію. Після перемоги у першій грі (3:0), поляки зрівняли загальний рахунок у другому матчі, після чого все вирішилося у додатковий час, де команда Паоло Ванолі забила два м'ячі, пропустивши ще один від поляків. На минулій стадії турніру Фіорентина пройшла ще одну польську команду, здобувши дві перемоги над Ракувом з рахунком 2:1.

Перед паузою на матчі збірних Фіорентина втримала нічию проти Інтера (1:1), а після неї мінімально обіграла Верону (1:0). Після 31 туру "фіалки" набрали 32 очки і посідають лише 15 місце у Серії А, за п'ять балів від зони вильоту.

Між собою команди не зустрічалися. Для англійців це перша участь у турнірі, а для "фіалок" третя — при цьому італійці вперше дійшли до півфіналу, а потім двічі грали у фіналі в 2023 і 2024 роках, але двічі поступалися — спочатку Вест Гему, а потім Олімпіакосу.

прогноз 1:1

Майнц — Страсбур

Четвер, 9 квітня, 22:00. Майнц Арена, Майнц. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Основний етап турніру для Майнца пройшов досить успішно — німецька команда набрала 13 очок і посіла сьоме місце за чотирьох перемог, однієї нічиєї та однієї поразки, забивши при цьому сім м'ячів проти трьох пропущених.

На стадії 1/8 фіналу Майнц зустрівся з чеською Сігмою, з якою спершу зіграв внічию (0:0), після чого вдома обіграв чехів (2:0).

Перед міжнародною паузою Майнц здобув перемогу над Айнтрахтом (2:1), а потім так само обіграв Гоффенгайм. Після 28 турів команда Урса Фішера набрала 33 очки та посідає дев'яте місце, практично не маючи шансів на потрапляння до єврокубкової зони на наступний сезон.

Страсбур провів чудовий основний етап єврокубку, завоювавши перше місце в турнірній таблиці, набравши 16 очок, вигравши п'ять матчів за однієї нічиєї з різницею м'ячів 11:5.

На стадії 1/8 фіналу турніру французький клуб зустрівся з хорватською Рієкою. Французи здобули перемогу в гостях (2:1), а потім було зафіксовано нічию у Франції (1:1).

Перед перервою на матчі збірних Страсбур обіграв у гостях Нант (3:2), а потім переміг Ніццу (3:1). Після 28 турів підопічні Гарі О'Ніла набрали 43 очки і посідають восьме місце у Лізі 1 за п'ять балів від єврокубкової зони.

Між собою команди провели один товариський матч, який відбувся минулого року та закінчився нулями на табло. Майнц та Страсбур вперше пишуть свою єврокубкову історію у Лізі конференцій.